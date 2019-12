Nomination du Dr Carl Tremblay à la présidence de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec

« Les défis sont grands et je suis conscient que le privilège qui m'est accordé s'accompagne de grandes responsabilités. C'est dans un esprit de continuité, mais avec une vision renouvelée, que j'aborde ce nouveau mandat, et je compte poursuivre le travail important qui a été fait au cours des dernières années par mon prédécesseur, le Dr Langlois, que je tiens à remercier. Par son engagement, son dévouement et sa passion pour la profession, il a assurément contribué à la défense et à la promotion de la profession de dentiste au Québec », a mentionné le Dr Tremblay au moment de sa nomination.

À propos de l'ACDQ

Constituée en 1966 en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec a pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres. Elle vise également à faire reconnaître la compétence de ses membres, à contribuer à leur formation, à défendre la valeur et l'importance de leurs services, à négocier en leur nom toutes les ententes jugées nécessaires, ainsi qu'à soutenir la recherche, l'action sociale et l'aide humanitaire.

