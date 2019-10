Nomination du Dr André Luyet au poste de directeur général du Collège des médecins du Québec

Médecin psychiatre renommé, le Dr Luyet détient une maîtrise en administration des affaires. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes en gestion dont ceux de chef de service du Département de psychiatrie de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (l'Hôpital Louis-H. Lafontaine) et de directeur des services professionnels du CIUSSS de l'Est-de-l'Île de Montréal, où il est actuellement le président du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Par ailleurs, de 2003 à 2005, le Dr Luyet a agi à titre de directeur adjoint à la Direction des études médicales du Collège des médecins. Il est également professeur agrégé de clinique au Département de psychiatrie de l'Université de Montréal.

« Au nom des membres du Conseil d'administration, des employés du Collège et en mon nom personnel, je tiens à souhaiter la bienvenue au Dr Luyet et à l'assurer de notre entière collaboration, a souligné le Dr Mauril Gaudreault. L'expérience considérable du Dr Luyet, tant sur le plan clinique, administratif qu'universitaire, représente un atout majeur pour notre organisation. Je n'ai aucun doute qu'il relèvera avec brio les défis qui attendent le Collège au cours des prochaines années. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Luyet sera notamment responsable de mettre en œuvre la planification stratégique qui découlera de la démarche de consultation publique amorcée il y a un an. Une initiative qui se veut l'occasion pour le Collège de redéfinir ses orientations et d'ajuster ses actions pour demeurer en phase avec sa mission de protection du public et les attentes de la population.

