TORONTO , le 15 févr. 2022 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que Vanessa Kanu a été nommée à son conseil d'administration. Sa nomination entre en vigueur le 28 février 2022.

Mme Kanu est une professionnelle chevronnée des finances qui compte plus de 20 ans d'expérience en affaires. Elle a occupé des postes de direction à responsabilités croissantes tout au long de sa carrière et occupe actuellement le poste de chef mondiale des finances à TELUS International. Elle est responsable des opérations financières, notamment de la comptabilité, de la trésorerie, de la fiscalité, de la planification et de la production d'analyses et de rapports. Elle détient le titre de comptable agréée au Canada (ICCA) et de Certified Public Accountant aux États-Unis (Illinois), et elle est membre de l'Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Mme Kanu est active dans sa collectivité et siège au conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital d'Ottawa.

« L'expertise de Vanessa Kanu dans le domaine des finances des sociétés cotées en bourse et sa vaste expérience en matière de direction seront extrêmement utiles pour soutenir la surveillance efficace de la stratégie et des activités de Manuvie. », a déclaré John Cassaday, président du conseil d'administration de Manuvie. « Nous sommes ravis de l'accueillir au sein du conseil. »

Mme Kanu se joint au comité d'audit et au comité de gouvernance et des candidatures du conseil d'administration de Manuvie.

Visitez le site manuvie.com pour obtenir de plus amples renseignements sur le conseil d'administration et la gouvernance d'entreprise.

