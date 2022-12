PIEDMONT, QC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Goldflare inc. (TSXV : GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Sara Pedneault au conseil d'administration de la Société, à titre d'administratrice indépendante. Mme Pedneault remplace ainsi M. Martin Bourgoin, administrateur indépendant pour Goldflare depuis le 21 avril 2021, qui a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles. Tous les membres de la direction et du conseil d'administration tiennent à remercier Monsieur Bourgoin pour les services qu'il a rendus depuis son entrée en fonctions.

Présentement en complétion d'une Maîtrise en administration des affaires - gestion stratégique de projet et titulaire d'un Baccalauréat en génie géologique, Mme Pedneault œuvre dans le secteur minier depuis 2015. Elle a été boursière de la Fondation minière canadienne pour l'éducation de 2016 à 2018 et choisie parmi un groupe sélect de 26 étudiants canadiens pour participer au Student-Industry Miner Exploration Workshop offert par la PDAC en 2018. Maîtrisant quatre langues, elle a effectué plusieurs stages d'envergures de 2015 à 2018 avant de joindre Eldorado Gold comme ingénieure en géologie de production, la firme de génie-conseil Bioptic Vision comme directrice de projet et, à ce jour, Agnico Eagle comme coordonnatrice de projet au niveau environnemental.

« Nous sommes heureux d'accueillir Mme Pedneault au sein du conseil d'administration de Goldflare. Son parcours impressionnant, ses connaissances, son expérience et ses liens avec notre secteur d'activité constituent des atouts majeurs pour notre Société. », déclare Ghislain Morin, président-directeur général d'Exploration Goldflare.

Renseignements: Ghislain Morin, Président-directeur général, 819 354-9439, [email protected]; Serge Roy, Président du conseil d'administration, 819 856-8435, [email protected]