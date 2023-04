NOMINATION DE SANDRO DI CORI À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AQCPE

MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le conseil d'administration de l'AQCPE annonce l'arrivée de Sandro Di Cori à titre de directeur général de l'association, se joignant à l'équipe le 8 mai 2023.

Des ancrages importants en économie sociale

En cumulant plus de 20 ans dans des postes de direction, l'impressionnant parcours professionnel de M. Di Cori s'arrime parfaitement à nos valeurs de bienveillance, respect et d'équité. Après avoir travaillé notamment pour la Fondation André & Lucie Chagnon, Leucan, ou encore la Société canadienne du cancer, il saura poursuivre le développement que nous avons mis en œuvre avec nos membres et consolider la vision de l'association. Habile négociateur, il sera également un véritable allié dans nos représentations avec divers paliers du gouvernement, ce qui a prouvé être un élément essentiel pour le réseau.

« Sandro Di Cori se présente comme un judicieux mélange de vision et d'action. Du fait de sa riche carrière en milieu associatif, il partage des racines communes avec l'AQCPE avec la volonté d'apporter sa touche de couleur, ce qui va permettre d'emmener le réseau encore plus loin » partage Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Faire la différence

Lui-même père, M. Di Cori est habité depuis toujours par le besoin de faire une différence au sein des communautés. Cet impact positif, il le reconnaît dans les CPE qui offrent un bon départ dans la vie à tous les enfants du Québec. Il partira d'ailleurs dès son entrée en poste à la rencontre des membres pour comprendre leurs enjeux et leur réalité au quotidien.

« C'est avec honneur, et par conviction, que j'ai accepté cette nomination. J'ai à cœur de contribuer à la formidable équipe de l'AQCPE et utiliser mon expérience au profit du réseau de la petite enfance. J'ai hâte de commencer! » se réjouit Sandro Di Cori, nouveau directeur général de l'AQCPE.

Viser juste

Ancien membre de l'équipe nationale d'escrime, M. Di Cori sait être stratégique et viser juste, tout en étant un leader empathique et bienveillant. Il croit en l'importance d'observer et mener une réflexion avant de prendre la meilleure décision possible. Ses exploits sportifs lui ont appris qu'une victoire se mène en équipe, en utilisant l'expertise et les connaissances de chacun afin de faire avancer les choses. C'est donc vers de nombreuses victoires que l'AQCPE se dirige, en emmenant ses membres avec elle!

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans. À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

