Nomination de Nathalie Vaillancourt à la direction de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement, les élus ont entériné la nomination de madame Nathalie Vaillancourt à titre de directrice de l'Arrondissement. Madame Vaillancourt, qui remplit ce mandat par intérim depuis juin 2019, se voit donc confirmée dans ses fonctions, au terme d'un rigoureux processus de sélection.

« Je me réjouis de la nomination de madame Vaillancourt à la direction de l'Arrondissement. Sa longue expérience au sein de notre Arrondissement et sa grande capacité de mobilisation seront des atouts pour mener à bien les priorités et orientations que nous avons choisies collectivement. Je suis confiante qu'ensemble, nous saurons relever les défis, lesquels sont particulièrement nombreux en ces temps inédits », a souligné Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

À l'emploi de la Ville de Montréal depuis plus de 27 ans, madame Vaillancourt détient une solide expérience de gestionnaire, éprouvée au sein de l'organisation. En ressort une fine connaissance de la réalité vécue par les différentes directions de l'Arrondissement, et par le fait même, un mode de gestion combinant transversalité et collaboration interne.

Elle se démarque, notamment, par son leadership à la fois stratégique, ouvert, participatif et rassembleur. Son approche axée sur l'humain lui a permis de gérer et d'orienter plusieurs équipes et projets de front avec succès. Sa capacité à identifier les enjeux les plus importants, ainsi qu'à les traduire en pistes d'actions, lui permet d'assurer une coordination et une gestion efficace, de concert avec les intervenants impliqués. Animée par l'excellence et le goût de l'innovation, madame Vaillancourt accorde une place prépondérante à la qualité des services offerts à la population.

Nathalie Vaillancourt est détentrice d'un baccalauréat en Arts et Sciences. Son parcours professionnel l'a amenée à acquérir une solide expertise en arrondissement. En effet, sa nomination intérimaire est intervenue alors qu'elle était directrice de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Madame Vaillancourt succède ainsi à Monsieur Stéphane Chénier, lequel a quitté ses fonctions de directeur d'arrondissement en juin 2019, après une carrière exemplaire de 35 années au service des Montréalaises et Montréalais.

