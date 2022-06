Nomination de monsieur Vincent Lehouillier au poste de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Vincent Lehouillier à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Son mandat débutera le 27 juin prochain, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'une maîtrise en administration de l'Université du Québec à Montréal, monsieur Lehouillier a su cumuler plusieurs années d'expérience en tant que conseiller et gestionnaire, notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il a assumé divers postes de cadre au sein du réseau, entre autres à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, puis au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, où il a occupé le poste de directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. Il est actuellement sous-ministre associé à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération du ministère de la Santé et des Services sociaux, poste qu'il occupe depuis novembre 2018.

« Monsieur Lehouillier est un gestionnaire qui s'est démarqué par son leadership à titre de sous-ministre associé au cours des dernières années. Il possède toutes les compétences nécessaires pour relever avec succès les défis qui l'attendent au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Je le félicite pour cette nomination et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

