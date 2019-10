Nomination de monsieur Sébastyen Dugas à titre de Directeur des communications et des technologies de l'information du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec plaisir que la direction du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu annonce la nomination de monsieur Sébastyen Dugas à titre de directeur des communications et des technologies de l'information. Le conseil d'administration, lors de sa séance extraordinaire d'aujourd'hui, a procédé à sa nomination sur recommandation unanime du comité de sélection.

Monsieur Dugas était directeur principal TI chez Financière Fairstone depuis 2018. Auparavant, il a occupé le poste de directeur des services de première ligne à la Caisse de dépôt et placement. Il a également occupé des postes de gestionnaire TI chez Genilan, Groupe Archambault, UAP et 6 Degrees. Il évolue ainsi dans le domaine des technologies de l'information et de la gestion depuis près de 15 ans, incluant la gestion d'équipes multidisciplinaires de près de 50 personnes. Fort de ses expériences variées, monsieur Dugas se qualifie comme étant un gestionnaire d'une grande polyvalence.

Durant ses différents mandats, monsieur Dugas a entre autres été responsable d'équipes de soutien technique bureautique, applicatif et d'infrastructure, mis en place des processus et pratiques TI innovantes, assuré le développement de personnel et de consultants d'équipes TI, géré des services de soutien aux utilisatrices et utilisateurs, géré de multiples projets TI d'envergure, notamment l'ouverture de bureaux à l'international. Au niveau des communications, il a été responsable des communications et de l'image de marque d'entreprises et journaliste à La Presse et à Direction informatique. Le milieu de l'éducation n'est pas inconnu pour monsieur Dugas qui a commencé sa carrière en tant que technicien en informatique au sein de commissions scolaires. En plus d'un grand intérêt pour le domaine des TI, monsieur Dugas a toujours été intéressé par le domaine des communications.

Monsieur Dugas possède un baccalauréat en administration des affaires, concentration Technologies de l'information de l'UQÀM et a également étudié en relations publiques à l'Université de Montréal.

Dans son dossier de candidature, monsieur Dugas dit être un leader passionné de gestion, axé sur la consultation et les résultats, excellant autant au niveau de la vision stratégique que des opérations courantes. Son expérience en environnements multisites, points de vente, finances, centres de données et télécommunication font de lui quelqu'un de performant sous pression et qui carbure aux défis qui se présentent à lui. Il voit son rôle au sein du Cégep comme étant un influenceur important face à l'implantation d'une culture d'innovation afin d'améliorer la qualité des services et mettre en place de nouvelles façons de faire.

Le comité de sélection a reconnu la grande expérience de gestion et l'expertise en technologies de l'information de monsieur Dugas, en plus des forces soulignées lors des tests psychométriques, notamment son esprit de collaboration, sa rigueur, son leadership mobilisateur ainsi que son orientation vers les résultats et le service aux utilisatrices et utilisateurs. Monsieur Dugas entrera en fonction le 4 novembre prochain.

