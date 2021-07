Nomination de monsieur Philippe Gribeauval au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

QUÉBEC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Philippe Gribeauval à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS). Monsieur Gribeauval entrera en fonction dès le 9 août 2021 pour un mandat d'une durée de 4 ans.

Titulaire d'un baccalauréat en physiologie et d'une maîtrise en administration des services de santé de l'Université de Montréal, monsieur Gribeauval possède une expérience de près de 40 ans comme gestionnaire dans plusieurs organisations, tant dans le secteur public que privé. Au cours des cinq dernières années, il a occupé les fonctions de directeur général du Cégep Gérald-Godin. Il a auparavant occupé notamment le poste de directeur des services pédagogiques à Télé-Québec de 2013 à 2016 et de vice-président secteur public chez CGI de 2009 à 2011. Il a également commencé sa carrière au sein du réseau de la santé et des services sociaux à titre de directeur adjoint à la direction des ressources humaine de l'Hôpital Sainte-Justine en 1982.

Citation :

« Monsieur Gribeauval est un gestionnaire d'action, polyvalent et guidé par des valeurs humaines. Je suis persuadé qu'il saura démontrer le leadership nécessaire pour relever avec succès les défis qui l'attendent, notamment en poursuivant le travail amorcé pour assurer le maintien des services d'une grande qualité dans la région. Je tiens également à remercier madame Lise Verreault qui a assumé l'intérim au cours des derniers mois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756