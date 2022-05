Nomination de monsieur Patrick Simard au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Patrick Simard à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS). Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 19 mai, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en service social de l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, M. Simard présente une longue feuille de route au sein du réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a notamment occupé les fonctions de directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique, puis de directeur général adjoint - performance soutien administration et directeur général adjoint- services sociaux et réadaptation au CISSS. Il a ensuite été nommé président-directeur adjoint (PDGA) du CISSS en avril 2015, et depuis décembre 2020, il occupe également le poste de directeur général intérimaire de l'établissement.

Citation :

« L'expertise de M. Simard se fonde sur une longue expérience de cadre supérieur au sein de notre réseau de santé et des services sociaux, dont il connaît très bien les enjeux et les défis à venir. Sa connaissance de la région de Chaudière-Appalaches et des besoins des usagers constitue un atout indéniable. Depuis décembre 2020, il a démontré un leadership certain comme président-directeur général intérimaire, et je suis persuadé qu'il saura faire preuve de détermination et de rigueur dans la poursuite de ses responsabilités, au bénéfice de l'ensemble des citoyens. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756