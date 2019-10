Nomination de monsieur Patrick Murphy-Lavallée au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

QUÉBEC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Patrick Murphy-Lavallée à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé etde services sociaux de la Montérégie-Ouest. Monsieur Murphy-Lavallée entrera en fonction le 28 octobre 2019.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences de la santé, profil ergothérapie, de l'Université Laval et d'une maîtrise en Community Health Administration & Wellness Promotion du California College for Health Sciences, monsieur Murphy-Lavallée a acquis une solide expérience de plus de 25 années dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont plus de 20 ans comme gestionnaire. Il occupe depuis mai 2019 le poste de directeur général adjoint, affaires universitaires et développement des processus au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest‑de‑l'Île‑de‑Montréal. Il a notamment également occupé les postes de directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées et de directeur par intérim du bureau exécutif. Auparavant, il a cumulé des fonctions de gestionnaire à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et au Centre de réadaptation Constance-Lethbridge.

Citation :

« Monsieur Murphy-Lavallée se distingue par son efficacité, sa rigueur et son leadership inspirant, tant auprès des équipes que des partenaires internes et externes. Il saura, j'en suis persuadée, épauler avec une grande compétence l'équipe de direction afin que les soins et les services offerts soient de haute qualité, notamment dans le cadre de la réalisation du projet d'envergure qu'est le nouveau centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

