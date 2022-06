Nomination de monsieur Patrick Duchesne au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Patrick Duchesne à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS). Son mandat débutera le 13 juin prochain, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, monsieur Duchesne détient un certificat en administration et un certificat en santé mentale de l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi qu'un certificat en gérontologie de l'Université Laval. Il cumule une longue expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment au Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, où il a occupé entre autres le poste de directeur de projet. Il a ensuite été nommé directeur adjoint des services professionnels au CIUSSS de la Capitale-Nationale en 2015, puis directeur des programmes Santé mentale, dépendances et itinérance en 2018, poste qu'il assume à ce jour.

Citation :

« Monsieur Duchesne est un gestionnaire expérimenté et polyvalent qui est reconnu pour sa rigueur et son sens de l'initiative. Sa nomination à titre de PDGA représente un atout pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale, et je suis persuadé qu'il saura contribuer avec succès aux nombreux dossiers en cours, qui visent à assurer des soins et des services d'une grande qualité à la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756