QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Jean-Philippe Cotton à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Monsieur Cotton entrera en fonction dès le 25 avril 2022 pour un mandat d'une durée de 3 ans.

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université de Montréal, d'un certificat de deuxième cycle au microprogramme en gestion publique de l'École nationale d'administration publique ainsi que d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des organisations et d'une maîtrise en administration, gestion et développement des organisations de l'Université Laval, monsieur Cotton a acquis une solide expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il a occupé plusieurs postes de gestion, notamment au Centre de santé et de services sociaux de Thérèse de Blainville de 2001 à 2011. Il a également été le directeur général de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal de 2011 à 2015. Au cours des dernières années, il a cumulé plusieurs postes de gestion au sein du CISSS des Laurentides, soit notamment celui de directeur des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique de 2015 à 2020. Il a ensuite été nommé président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides, responsabilité qu'il assumait jusqu'à ce jour.

Citation :

« Monsieur Cotton est un gestionnaire qui se distingue par son leadership et sa connaissance approfondie des enjeux du réseau de la santé et des services sociaux. Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochaines années, alors que nous allons effectuer des changements pour offrir à la population des services et des soins de santé plus humains et plus performants, et je suis heureux de pouvoir compter sur lui et son équipe pour poursuivre ce virage majeur. Je tiens également à remercier monsieur Christian Gagné pour le travail accompli au cours des dernières années et à lui souhaiter une bonne retraite. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

