Nomination de monsieur Guy Thibodeau au poste de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de Guy Thibodeau titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er avril prochain, pour un mandat d'une durée de quatre ans, et succèdera ainsi à Michel Delamarre, qui quitte pour la retraite.

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que d'un diplôme de deuxième cycle en gestion des organisations de la santé et des services sociaux et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, monsieur Thibodeau possède une feuille de route impressionnante et une expérience de plus de 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il a notamment occupé différents postes comme gestionnaire au sein du Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, dont la fonction de directeur général du Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix de 2008 à 2012. Il a ensuite été nommé comme président-directeur général à l'Agence de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, poste qu'il a occupé jusqu'en 2015. Depuis près de sept ans, il assume la fonction de président-directeur adjoint au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Citation :

« Monsieur Guy Thibodeau possède une grande expérience et une connaissance aguerrie des enjeux locaux dans la Capitale-Nationale. Ces atouts assureront une belle continuité au sein de cet établissement, au bénéfice à la fois du personnel et des usagers. Je suis persuadé qu'il saura démontrer le leadership nécessaire pour relever avec succès les défis qui l'attendent. Je tiens à souhaiter une bonne retraite au PDG sortant, monsieur Michel Delamarre, et à le remercier chaleureusement pour le travail accompli au cours des dernières années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756