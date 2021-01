Nomination de Mme Nathalie Massé, a.-g. - Syndique de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Détentrice d'un baccalauréat en géodésie (arpentage), d'une maîtrise en sciences géomatiques et d'un doctorat en sciences géomatiques de l'Université Laval, Mme Massé est membre de l'Ordre depuis juin 1986. Elle bénéficie d'une vaste expérience professionnelle en pratique privée, à la fonction publique et dans l'enseignement universitaire et collégial. Auteure et coauteure de nombreuses publications et conférencière sur diverses tribunes liées à la profession, elle s'est régulièrement impliquée dans plusieurs comités de l'Ordre, dont le conseil de discipline.