Nomination de Mme Martha Ortiz comme nouvelle directrice générale du Pavillon d'Éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Arrivée du Mexique, son pays natal, avec un diplôme en génie chimique Madame Martha Ortiz a passé quelques années à se former à l'École Polytechnique de Montréal où elle a fait une Maîtrise et obtenu un doctorat en Génie Chimique. Après avoir été professeur dans une université au Mexique, elle travaille à Montréal comme chargée de cours à Polytechnique.

Habitant le quartier Côte-des-Neiges, elle s'implique bénévolement dans celui-ci. Elle y découvre les organismes communautaires et est impressionnée par la volonté avec laquelle ils s'efforcent de répondre aux besoins de la communauté. Cette implication la touche profondément et change sa vision de l'avenir. En 2001, pendant qu'elle complète son diplôme en gestion à HEC Montréal, elle devient la Directrice générale de l'organisme Femmes Regroupées en Options non Traditionnelles.

Femme de cœur et de passion, Madame Ortiz s'est toujours engagée dans des projets locaux ou régionaux où les personnes visées étaient au centre de ses réalisations. Sa carrière évolue dans le communautaire, en dehors d'une brève incursion en 2012 dans le monde politique provincial en tant que Directrice du bureau du comté de Madame Marie Malavoy, alors ministre de l'Éducation. Elle reviendra dans le communautaire en 2014 en tant que directrice générale de La Croisée de Longueuil, un organisme de première ligne. Elle y réaffirme sa conviction que la formation pratique et/ou théorique aide les gens à sortir de la pauvreté.

Pour elle, c'est un privilège de travailler avec et pour les gens d'Hochelaga-Maisonneuve, la mission du PEC l'interpelle, elle a hâte de rencontrer les partenaires du milieu « pour ensemble aller plus loin ».

