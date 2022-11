Nomination de Mme Marie-Belle Gendron au poste d'adjointe gouvernementale à la Famille

CHÂTEAUGUAY, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, félicite chaleureusement la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, pour sa nomination au poste d'adjointe gouvernementale à la Famille.

La ministre Roy en compagnie de Mme Marie-Belle Gendron (Groupe CNW/Cabinet de la ministre de la Famille)

Mme Gendron a été élue lors du scrutin du 3 octobre 2022 comme députée de Châteauguay avec l'équipe gouvernementale. Elle contribuera à répondre aux ambitieux objectifs gouvernementaux en matière de famille. Elle participera notamment à la création du nouveau guichet unique pour les services de garde éducatifs à l'enfance et à la révision de la politique d'admission. De plus, elle accompagnera la ministre dans ses fonctions régionales pour la Montérégie.

Citations :

« Je suis très heureuse que ma collègue Marie-Belle Gendron se joigne à mon équipe. Son expérience, son humanité et sa détermination seront de mise dans ses nouvelles fonctions. Je n'ai aucun doute que nous réussirons à réaliser notre engagement de faire du Québec un endroit où les familles sont au cœur de nos préoccupations. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je suis extrêmement fière de la confiance qui m'est témoignée. Je suis aussi très enthousiaste à l'idée de travailler avec Mme Roy et son équipe! Je pense que nous ferons de belles choses pour les familles québécoises, et c'est un privilège pour moi d'être appelée à y contribuer. Je suis consciente que les responsabilités et les mandats qui me sont confiés ont une grande importance pour beaucoup de gens, et j'ai bien l'intention de me donner entièrement à la tâche ».

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay et adjointe gouvernementale à la Famille

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]