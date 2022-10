MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Orchestre Métropolitain (OM) est heureux d'annoncer la nomination de Mme Fabienne Voisin au poste de présidente-directrice générale. Elle succède à M. Jean R. Dupré, qui occupe le poste depuis dix ans et qui le quitte pour prendre sa retraite. Mme Voisin fera ses débuts à l'OM à compter du 1er décembre 2022. Forte d'une double formation musicale et de gestion, d'une solide expérience en gestion culturelle et d'une connaissance approfondie du répertoire symphonique, Fabienne Voisin détient un parcours professionnel des plus enviables. Depuis 11 ans, elle était à la tête de l'Orchestre national d'Île-de-France (ONDIF), l'un des 20 orchestres au monde les plus investis dans l'action éducative et culturelle.

L'OM ET L'ONDIF : DEUX ORCHESTRES, UNE MÊME MISSION

L'OM et l'ONDIF partagent des points communs à bien des égards, que ce soit par leur mission ou leurs valeurs. Les deux orchestres ont pour mission de placer le répertoire symphonique à la portée de tous et d'aller à la rencontre de leurs publics sur leurs territoires respectifs. Passionnée par la musique symphonique et guidée par le désir de la rendre accessible au plus grand nombre, Fabienne Voisin s'est donnée comme mission première de renforcer la diffusion et l'accès de cet art sur un vaste territoire, tout en demeurant attentive à la diversité du public. Elle a aussi fédéré de nombreux projets d'éducation artistique et de démocratisation du répertoire symphonique, préoccupation également au cœur de la mission première de l'Orchestre Métropolitain.

UN RICHE PARCOURS MUSICAL

Après avoir suivi des études musicales dans les Conservatoires de Lyon et Boulogne-Billancourt, Fabienne Voisin entreprend des études de commerce, afin de maîtriser tous les aspects liés à l'organisation de concerts. Elle intègre ensuite une société de production qui gère l'organisation de deux festivals et plus de 200 concerts par an, avant de rejoindre l'ONDIF à la production et à la diffusion de ses concerts. Après cinq années passées en Afrique de l'Ouest où elle portera des projets musicaux qui toucheront près de 3 000 enfants, elle retrouvera, en 2011, la formation Francilienne au poste de directrice générale. À ses yeux, « la musique est un témoin de l'histoire et l'expression universelle de toutes les émotions de la vie. Nous avons la responsabilité de la placer à la portée de toutes et tous et de créer les conditions de ce partage ». Son regard neuf qui se posera sous peu sur l'OM scelle dès maintenant le prochain chapitre de sa destinée et le partage de nombreuses valeurs communes.

« C'est avec un immense plaisir que nous accueillons Mme Fabienne Voisin au poste de présidente-directrice générale de l'Orchestre Métropolitain. Du fait de son sens de l'engagement, de ses qualités de leader et de son parcours exceptionnel, j'ai la conviction que Fabienne Voisin saura reprendre le flambeau qu'a tenu haut et fort Jean R. Dupré au cours de ces dix dernières années. Fin gestionnaire, Jean a largement contribué à la croissance et aux succès de l'OM, qui occupe désormais une place des plus enviables au sein de l'écosystème culturel, local et international. Il a su redresser et préserver la santé financière de l'OM, tout en assurant sa notoriété et la reconnaissance qu'on attribue à ses talentueux musiciens et musiciennes. Fabienne Voisin reprend donc les rênes d'une institution florissante et ambitieuse. Je suis ravi qu'elle ait accepté de se joindre à la grande famille de l'OM. »

- Érik J. Ryan, président du conseil d'administration, Orchestre Métropolitain

« Je suis emballé d'accueillir Fabienne Voisin, une femme d'exception, au sein de l'équipe pour succéder au travail remarquable de Jean R. Dupré. Fabienne partage mes valeurs et celles de l'OM, quant à la mission de l'Orchestre. Elle pourra jeter un éclairage international à cette mission et à la poursuite de nos ambitions. »

- Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal, Orchestre Métropolitain

« Après ces onze formidables années, riches et denses passées à la direction de l'Orchestre national d'Île-de-France, je suis honorée et enthousiaste de rejoindre l'aventure OM auprès de Yannick Nézet-Séguin, des musiciens et musiciennes, ainsi que de toute l'équipe. La relation de proximité que l'OM entretient avec les Montréalais, la volonté d'accueillir et de toucher un public le plus vaste possible, de partager avec lui toute la richesse du répertoire et de dessiner par sa programmation une société plus juste et harmonieuse; autant de valeurs qui me tiennent à cœur, d'actes généreux et engagés qui portent haut l'ambition de l'Orchestre et la conscience de sa place dans la société. Je suis impatiente de contribuer à écrire son futur. »

- Fabienne Voisin

Cette nomination est sujette aux approbations nécessaires des autorités compétentes.

L'ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain (OM) prend le pari, dès sa fondation en 1981, de tisser un lien unique avec sa communauté. Reconnu pour son audace, son authenticité et son engagement envers la collectivité, l'OM évolue depuis plus de 20 ans aux côtés de Yannick Nézet-Séguin, dont le contrat de directeur artistique et de chef principal a été renouvelé à vie en 2019. Récipiendaire de nombreux prix nationaux et ayant produit une vingtaine d'enregistrements sur l'étiquette canadienne ATMA Classique, l'OM présente chaque année plus de 50 concerts, à la Maison symphonique de Montréal ainsi qu'aux quatre coins de la métropole, en plus de proposer des concerts gratuits dans les parcs montréalais durant la saison estivale. L'OM a réalisé deux tournées internationales, en Europe et aux États-Unis, et collabore étroitement avec plusieurs prestigieuses compagnies, dont l'Opéra de Montréal.

