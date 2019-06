Nomination de Me Suzanne Arpin à titre de vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

VAL-D'OR, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, l'Honorable Jacques Viens, tient à féliciter Me Suzanne Arpin pour sa nomination à titre de vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et à la remercier du professionnalisme et du dévouement dont elle a fait preuve dans l'exécution de son mandat de procureure en chef de la Commission.

Le président lui transmet ses vœux les plus sincères de succès dans ses nouvelles fonctions.

