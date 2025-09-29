Nomination de Me Sébastien Proulx à titre de président de INO

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - INO, le plus important centre d'expertise en optique-photonique à vocation industrielle au pays, est fière d'annoncer la nomination de Me Sébastien Proulx à titre de président de son conseil d'administration.

Avocat et conseiller stratégique chez GBV Avocats, Me Proulx est bien connu du grand public pour avoir occupé plusieurs fonctions ministérielles, dont celle de ministre de l'Éducation au sein du gouvernement du Québec. De plus, il possède une vaste expérience en affaires publiques, en gouvernance et en développement stratégique.

« C'est un privilège d'accueillir Sébastien Proulx à la présidence du conseil d'administration. Sa connaissance approfondie des enjeux économiques, politiques et sociaux du Québec contribuera à la croissance de INO, dont les travaux génèrent annuellement plus d'un demi-milliard en retombées économiques au pays », a déclaré monsieur Alain Chandonnet, président-directeur général.

Pour sa part, Me Proulx a exprimé l'honneur qui lui a été fait par ses pairs du conseil : « Je suis heureux de contribuer encore plus activement à l'essor de INO, une organisation reconnue mondialement pour ses expertises et pour ses retombées concrètes dans l'économie québécoise et canadienne. Je suis convaincu que nous saurons valoriser davantage le rôle crucial qu'elle joue dans l'écosystème d'innovation en faisant le pont entre le savoir et le déploiement des innovations vers les marchés ».

Avec cette nomination, INO poursuit son engagement auprès du tissu industriel afin de rendre les entreprises de partout au pays plus productives et compétitives.

À propos de INO

Plus important centre d'expertise en optique-photonique à vocation industrielle au Canada, INO crée et développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d'entreprises québécoises et canadiennes de divers secteurs d'activité. Chef de file en haute technologie, INO a mis en œuvre plus de 7 000 solutions, réalisé 84 transferts technologiques et contribué à la création de 36 nouvelles entreprises, qui emploient plus de 2 000 personnes. Les activités de INO sont rendues possibles grâce à la collaboration soutenue du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et de Développement économique Canada pour les régions du Québec. www.ino.ca

