Nomination de Me Sébastien Proulx à titre d'avocat et de conseiller stratégique au sein du secteur Droit public et relations avec l'État du Cabinet GBV Avocats

Jusqu'à tout récemment directeur des relations gouvernementales et institutionnelles au sein du Mouvement Desjardins, Me Proulx est de retour chez GBV après un passage significatif en politique québécoise au cours duquel il a notamment occupé les fonctions de ministre de l'Éducation, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.

Passionné par le service public et auteur d'un essai remarquable sur les défis de l'éducation au Québec, Me Proulx possède une fine connaissance de l'État québécois, de ses rouages et de ses acteurs. Il maîtrise les enjeux socioéconomiques et politiques, la gestion de crise, la négociation et la médiation, ainsi que la résolution de problèmes complexes qui touchent de près ou de loin l'administration publique municipale, québécoise et canadienne.

« GBV continue de se développer dans le respect de ses valeurs et de ses ambitions. L'ajout de Sébastien Proulx dans notre équipe constitue une excellente nouvelle pour notre clientèle commerciale et institutionnelle. Ses connaissances pointues et sa capacité à offrir des conseils stratégiques de haut niveau bonifient substantiellement notre offre de services juridiques, tant au Québec qu'à l'étranger. Comprendre les rouages d'écosystèmes administratifs complexes nécessite une expertise de pointe et, en ce sens, Sébastien jouera un rôle important à titre de chef de notre secteur Droit public et relations avec l'État. » - Me Marc-André Gravel, fondateur de GBV Avocats.

À propos de GBV Avocats

Fondé à Québec en 1998 par Me Marc-André Gravel, le cabinet GBV Avocats offre des services de pointe à partir de ses places d'affaires de Québec et de Montréal. Fière de ses racines québécoises, la firme axe ses opérations sur la valeur ajoutée et la résolution de problématiques complexes sur la scène locale, nationale et internationale. Les rapports entre les personnes, les entreprises et l'État étant de plus en plus complexes, GBV déploie une expertise stratégique individualisée destinée à simplifier les enjeux et à catalyser l'efficacité des interactions avec l'administration publique.

