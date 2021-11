Nomination de May Tan au conseil d'administration de Manuvie

M me Tan est une haute dirigeante dans le domaine des services financiers. Elle a occupé plusieurs postes de direction à la Standard Chartered Bank, dont celui de chef de la direction, Standard Chartered Bank (Hong Kong). Elle compte plus de 30 ans d'expérience approfondie dans les secteurs des finances d'entreprise, des services bancaires et des marchés des capitaux en Asie. Elle détient le titre de Fellow Chartered Accountant de l'Institute of Chartered Accountants en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que le titre de Certified Public Accountant (Fellow) de l'Institute of Certified Public Accountants de Hong Kong, en plus d'un baccalauréat en économie et en comptabilité de l'Université de Sheffield.

« La vaste expérience de Mme Tan en matière de leadership dans le secteur des services financiers et sa connaissance approfondie du secteur en Asie seront de précieux avantages pour appuyer la surveillance efficace de la stratégie et des activités de Manuvie, y compris nos ambitions de croissance en Asie, a déclaré John Cassaday, président du conseil d'administration de Manuvie. Nous sommes ravis d'accueillir Mme Tan au sein du conseil. »

Mme Tan se joindra au comité de rémunération et de dotation en personnel-cadre ainsi qu'au comité de gestion des risques du conseil d'administration.

