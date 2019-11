Nomination de Marlene Jennings à titre d'administratrice de la CSEM - Le gouvernement du Québec annonce la mise sous tutelle de la Commission scolaire English-Montréal

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'analyse du rapport portant sur sa gouvernance et son administration, et devant les constats accablants dressés par les enquêteurs, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, annonce la mise sous tutelle de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM). C'est Mme Marlene Jennings qui a été désignée par le gouvernement pour administrer cette tutelle.

L'enquête menée à la CSEM, ordonnée par le ministre Roberge en janvier dernier après une accumulation d'allégations de toutes sortes la visant, a notamment permis de mettre en lumière les éléments suivants :

des lacunes importantes dans la gestion des fonds publics confiés à la CSEM;

une méconnaissance profonde des rôles et responsabilités des élus scolaires;

une politisation excessive de la prise de décision, au détriment des intérêts des élèves, des parents et du personnel scolaire;

des irrégularités dans l'attribution de contrats;

des irrégularités dans la gestion des ressources humaines de la commission scolaire.

Par souci de transparence, le Ministère a rendu public le rapport d'enquête final. Celui-ci est en partie caviardé dans le but de répondre à des impératifs légaux, notamment pour protéger l'identité des différents intervenants rencontrés lors de l'enquête.

La mise sous tutelle de la CSEM a été approuvée par le Conseil des ministres et est en vigueur immédiatement, pour une période de six mois. Mme Jennings assume dès aujourd'hui les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires de la CSEM, à l'exception de son pouvoir d'intenter et de gérer toute procédure devant un tribunal judiciaire.

Mme Jennings aura également pour mission de présenter un plan de redressement de l'administration de la commission scolaire. Le Conseil des ministres a désigné la firme Deloitte pour la conseiller dans le cadre de l'accomplissement de son mandat. Elle devra rendre des comptes au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur une base mensuelle.

Citations :

« Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'annonce aujourd'hui la mise sous tutelle de la CSEM. Il s'agit d'une mesure d'exception, prise dans une situation d'exception. Contrairement au précédent gouvernement, nous ne pouvons pas faire le choix de fermer les yeux sur cette situation qui dure depuis trop longtemps. Les élèves et leurs parents ainsi que l'ensemble du personnel scolaire méritent une saine gouvernance et une administration performante et empreinte de respect et d'éthique. Mme Jennings aura pour principale tâche de rétablir la confiance de l'ensemble de la communauté à l'endroit de la CSEM. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Mme Jennings est une avocate de formation qui a été élue à la Chambre des communes de 1997 à 2011 dans la circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grace-Lachine. Elle est devenue membre du Conseil privé en juillet 2004. Elle est aussi reconnue au sein de la communauté anglophone comme une ardente défenseure de ce système scolaire. Parfaitement bilingue, Mme Jennings avant ses années en politique, occupait le poste de Commissaire adjointe de déontologie policière du Québec. Elle a dirigé la mise en application du processus de conciliation des plaintes du public relativement à la conduite policière à travers le Québec. Depuis le 30 septembre 2015, elle est vice-présidente du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de Centre-sud de l'Ile de Montréal, communément appelé le CIUSSS Centre-Sud.

Le rapport est disponible. La version diffusée a été caviardée de façon à notamment protéger les renseignements personnels. Le Ministère a également le souci de limiter les préjudices potentiels envers les individus impliqués.

