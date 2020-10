Nomination de Marie-Claire Richer au poste de directrice générale de l'OIIQ

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À sa séance du 8 octobre 2020, le Conseil d'administration de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a résolu à l'unanimité de nommer Marie-Claire Richer, inf., Ph. D., au poste de directrice générale de l'OIIQ. Rappelons qu'elle occupait cette fonction de façon intérimaire depuis le 15 avril 2019. « Nous sommes heureux d'annoncer cette nomination. La contribution de Marie-Claire Richer dans la prise en charge de l'administration générale et courante des affaires de l'Ordre a été grandement appréciée, notamment dans le contexte de la pandémie. Nous sommes convaincus qu'elle continuera à nous accompagner avec brio en vue de réaliser notre plan stratégique 2020-2023 et de relever les défis au sein de notre organisation. Nous lui réitérons toute notre confiance et notre collaboration », a affirmé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Infirmière de formation, elle possède une expérience approfondie en gestion de la transformation au sein de grandes organisations et un leadership rassembleur. Cadre de haut niveau durant plus de 10 ans dans le réseau de la santé du Québec, elle occupe le poste de directrice générale adjointe, affaires universitaires et processus critiques au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal de 2015 à 2018.

Auparavant, de 2000 à 2015, elle travaille au sein du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Elle y cumule plusieurs fonctions successives, dont celle de directrice du Bureau de soutien à la transition du CUSM au site Glen, de 2008 à 2015 - une transition organisationnelle sans précédent dans l'histoire du Québec. Détentrice de diplômes d'études supérieures en sciences infirmières (M. Sc. A., Ph. D.) et en gestion (IMHL) de l'Université McGill, elle dispose d'une excellente connaissance des contextes liés aux soins et services de santé, en plus d'avoir exercé sur le terrain comme infirmière et infirmière en pratique avancée.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 78 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements: Renseignments et entrevues : Colette Ouellet, Directrice, Bureau du président, OIIQ, 514 604-2298, [email protected] ; Karina Sieres, Spécialiste, Relations publiques, Bureau du président, OIIQ ,514 895-1987, [email protected]

Liens connexes

http://www.oiiq.org