Nomination de Marie-Astrid Dubant à la direction générale de CyberCap

MONTREAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - CyberCap est fier d'annoncer la nomination de Mme Marie-Astrid Dubant, CFRM, à la direction générale de l'organisation et en poste depuis le 15 mai 2023. Diplômée en tourisme et détentrice d'un certificat en philanthropie de l'Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, Mme Dubant œuvre à l'avancement des œuvres philanthropiques au Québec et au Canada depuis huit années.

Auparavant directrice générale responsable de la création de la Fondation YWCA Québec, Marie-Astrid Dubant possède une solide expertise visant le leadership en matière de collecte de fonds. Mme Dubant est spécialisée dans la mise en œuvre de plans d'action permettant de faire correspondre les valeurs des organisations avec celles des donateurs potentiels.

« C'est en faisant le souhait d'aider les jeunes à trouver leur place dans la société à l'ère du numérique et en aidant les donateurs à s'investir dans la cause la plus importante du moment que j'ai choisie de me joindre à CyberCap », se réjouit Marie-Astrid Dubant.

« Je suis très heureux d'accueillir Mme Dubant à la direction de CyberCap. Marie-Astrid arrive dans une période clé où elle contribuera au déploiement du nouveau plan stratégique pour étendre les opérations de CyberCap à travers tout le Québec », souligne François Sansregret, directeur général chez TONIC DNA et président du conseil d'administration de CyberCap.

À propos de CyberCap

Premier incubateur numérique au Québec, CyberCap œuvre pour la persévérance scolaire et le raccrochage par des activités de prévention et d'accompagnement afin d'aider les jeunes à trouver leur place dans la société.

Depuis 23 ans, ce sont plus de 35 000 jeunes qui ont profité des occasions offertes par CyberCap en exploration professionnelle et en sensibilisation à la citoyenneté à l'ère du numérique pour améliorer leur situation personnelle, sociale, scolaire et professionnelle.

Les actions de CyberCap sont rendues possibles grâce au soutien financier des partenaires suivants : Services Québec - Direction régionale de Montréal, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie la Ville de Montréal, Cybereco, Rogers et Mon Avenir TI.

