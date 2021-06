Nomination de Marc Peliel au poste de président et chef de la direction d'Humania Assurance

Leader chevronné comptant plus de 25 ans d'expérience, Marc Peliel affiche un impressionnant parcours professionnel international au cours duquel il a tissé un solide réseau de relations au sein de l'industrie des services financiers. Visionnaire axé sur les résultats, il dispose d'un vaste savoir-faire et d'une solide expérience en planification stratégique, en gestion d'équipes performantes, ainsi que dans le domaine des fusions et acquisitions. Pour Humania, il a notamment participé à l'ensemble des partenariats et projets stratégiques des dernières années, tels que le lancement de L2A, le partenariat avec Emma et l'acquisition de Tour+Med.

À titre de CPA, CMA, M. Peliel est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et détient deux baccalauréats de l'Université du Québec à Montréal, soit un en actuariat et l'autre en comptabilité de gestion.

« Je suis très heureux et fier de prendre la direction d'Humania Assurance, une entreprise que j'affectionne profondément. Humania est une entreprise agile et innovante qui connaît une croissance continue depuis les dernières années », a déclaré Marc Peliel. « Je souhaite exprimer ma reconnaissance à Stéphane Rochon pour son leadership exemplaire ainsi qu'à tous les membres de l'équipe de direction. Ensemble, et grâce au travail de tous nos collaborateurs, nous avons réussi à moderniser notre entreprise et à positionner Humania comme un assureur innovant à travers le Canada. Nous allons bien évidemment poursuivre nos efforts en ce sens tout en gardant notre efficacité décisionnelle, et continuer à développer des partenariats stratégiques et innovants pour rendre l'assurance toujours un peu plus accessible », a également déclaré Marc Peliel.

« Depuis sa fondation en 1937, Humania Assurance a toujours été une entreprise innovante, financièrement solide et performante grâce aux gestionnaires de talent qui la composent. Avec cette nomination et notre équipe de gestion solide, nous serons en mesure de poursuivre le développement de notre mutuelle et de réaliser notre mission, tout en assurant la promotion de nos valeurs », a confié Jacques Martineau, président du conseil d'administration d'Humania Assurance.

À propos d'Humania Assurance

Humania Assurance est une mutuelle qui développe des solutions d'assurance axées sur les besoins des Canadiens depuis plus de 80 ans. Elle conçoit des couvertures d'assurance innovantes accessibles via le Web, de façon à simplifier et à accélérer le processus, et ce, à un prix concurrentiel. Humania Assurance est certifiée Entreprise en santé (CAN/BNQ 9700-800) depuis 2017.

