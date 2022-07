Nomination de Marc-André Plante à titre de directeur, Affaires publiques et Relations gouvernementales de la CORPIQ

MONTRÉAL, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Marc-André Plante à titre de directeur, Affaires publiques et Relations gouvernementales. M. Plante agira comme porte-parole des 30 000 propriétaires et gestionnaires membres de la CORPIQ qui possèdent plus de 500 000 logements et condos locatifs au Québec.

Soulignons qu'avant cette nomination, Marc-André Plante avait dirigé, à titre de maire de Terrebonne, la 10e plus grande ville du Québec. Il a notamment mis en place plusieurs réformes et une modernisation de cette administration municipale. Il fut impliqué auprès de plusieurs organisations notamment à titre de président de la commission du logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et a siégé sur l'exécutif de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). De plus, il a représenté les municipalités de la couronne nord de Montréal au sein de la Société de transport EXO.

De 2004 à 2017, monsieur Plante fut directeur général d'un organisme québécois à but non lucratif œuvrant au développement de politiques sociales auprès de plus 900 municipalités. Membre du Conseil de la famille et de l'enfance jusqu'en 2011, il fut aussi coauteur de trois (3) livres, dont l'un avec l'institut de l'urbanisme de l'Université de Montréal sur l'aménagement durable de nos territoires.

Titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale de l'administration publique (ÉNAP), son expérience professionnelle et académique l'a amené à agir à titre d'expert des politiques publiques au niveau local sur la scène internationale en France, en Belgique, en Irlande et au Danemark. Plus récemment, il a collaboré à l'étude des besoins municipaux en lien avec les maisons intergénérationnelles.

Marc-André Plante affirme : « Je suis heureux de me joindre à une organisation aussi structurée et crédible que la CORPIQ. J'accepte avec fierté d'être maintenant le visage et le porte-parole des propriétaires locatifs du Québec dans une période charnière exigeant des solutions adaptées aux nouvelles réalités et à la conjoncture actuelle bien particulière du secteur de l'habitation. Je compte me consacrer aux nombreux défis à relever dans une optique rassembleuse avec nos décideurs, les associations communautaires, les membres et les partenaires de notre vaste réseau. »

Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ tiens à exprimer son enthousiasme vis-à-vis l'arrivée de M. Plante : « C'est un privilège pour moi d'accueillir un homme aussi expérimenté que Marc-André Plante au sein de l'équipe de la CORPIQ. Il aura non seulement le rôle de porte-parole de notre réseau, mais il dirigera aussi les relations gouvernementales afin que les politiques à l'échelle municipale, provinciale et fédérale puissent mieux refléter les objectifs et les aspirations du milieu locatif au Québec. Le contexte nous invite à réfléchir et à mieux définir l'avenir du secteur de l'habitation. Les propriétaires et les membres de la CORPIQ sont bien placés pour formuler des propositions rigoureuses auprès des décideurs. À ce titre, la venue de M. Plante sera un atout pour l'organisation et le milieu de l'habitation en général. »

À propos de la CORPIQ

La CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

Renseignements: Information et demandes d'entrevues : Benoit Ste-Marie, Directeur général - Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Cellulaire : 514-249-1691, Courriel : [email protected]