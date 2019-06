Nomination de Mahmud Jamal du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. à la Cour d'appel de l'Ontario

TORONTO, le 25 juin 2019 /CNW/ - Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. tient à féliciter Mahmud Jamal, qui a été nommé aujourd'hui juge d'appel à la Cour d'appel de l'Ontario. Mahmud Jamal était un associé et un membre du groupe national de litige d'Osler des plus estimés qui aura travaillé au cabinet de 1996 à 2019.

« La Cour d'appel n'aurait pas pu trouver mieux que Mahmud, car il est reconnu comme l'un des plus grands avocats plaidants du pays et a fait beaucoup pour la profession », affirme Doug Bryce, associé directeur national d'Osler. « Nous sommes ravis qu'il reçoive un tel honneur. Son apport au cabinet va bien sûr nous manquer, mais nous sommes persuadés qu'il sera utile à la cour et un juge d'appel exemplaire. »

Avocat en litige des plus respectés qui pratiquait le droit dans les domaines du litige d'appel, du droit constitutionnel et public, des actions collectives et des litiges commerciaux, Mahmud Jamal a plaidé à la Cour suprême du Canada lors de 35 appels portant sur différents enjeux civils, constitutionnels, criminels et réglementaires, ainsi qu'à différentes cours provinciales et devant des tribunaux administratifs fédéraux et provinciaux.

« Mahmud a été longtemps reconnu par ses clients et ses pairs comme l'un des meilleurs avocats en litige dans des cas complexes de droit commercial et constitutionnel », souligne Sonia Bjorkquist, présidente nationale du groupe de litige d'Osler. « Il a laissé sa marque dans le groupe de litige. Il nous manquera beaucoup, mais tous ceux qui ont travaillé sous son aile et en sa compagnie transmettront son leadership éclairé, ses conseils et son influence, ce qui se fera sentir dans les litiges d'appel à partir de maintenant. »

Tout au long de sa carrière en droit, Mahmud Jamal a grandement influencé la communauté juridique, notamment en occupant un poste de directeur à l'Association canadienne des libertés civiles, à la Société des plaideurs et à la Osgoode Society for Canadian Legal History. Il a aussi joué un grand rôle dans le perfectionnement professionnel en enseignant le droit, en publiant des articles et en donnant des conférences. Il a également été président du programme de bénévolat d'Osler et membre de son conseil des associés.

