Nomination de madame Sophie Doucet au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

QUÉBEC, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Sophie Doucet à titre de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles. Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 9 octobre prochain.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Montréal, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill et d'un certificat d'études individualisées en santé communautaire de l'Université de Montréal, madame Doucet a occupé différents postes de gestionnaires dans le domaine de la santé au cours des dix-huit dernières années. Elle a assumé les fonctions de cheffe des ressources financières et informationnelles au Centre de santé et de services sociaux d'Argenteuil, de directrice des ressources financières et de la gestion de l'information au Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme, et de directrice générale au Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent. Elle occupe depuis 2018 le poste de directrice du développement - Hébergement au Groupe Santé Sedna, où elle a également auparavant agi à titre de directrice - Résidences et solutions d'hébergement et de directrice - Services aux communautés religieuses.

Citation :

« Je suis ravi que la population des Îles-de-la-Madeleine puisse bénéficier de l'expertise de madame Doucet, qui possède une longue feuille de route et qui connaît très bien les grands enjeux du réseau de la santé et des services sociaux. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions et je suis persuadée qu'elle saura assurer le leadership nécessaire afin d'offrir des soins et des services de la plus haute qualité dans la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

