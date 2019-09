Nomination de madame Rosemonde Landry au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Rosemonde Landry à titre de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS). Madame Landry entrera en fonction dès le 30 septembre 2019. Rappelons que le PDG actuel, monsieur Jean-François Foisy, quittera pour la retraite à la fin de son mandat.

Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires du HEC Montréal, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit et politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Moncton, madame Landry possède plus de 35 années d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, tant dans le secteur public québécois que dans le secteur public ontarien et le secteur privé. Elle est gestionnaire au CISSS depuis 2015, où elle cumule d'ailleurs les fonctions de directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche et de directrice des soins infirmiers et de l'éthique clinique depuis plus de trois ans. Auparavant, elle a agi à titre de directrice générale adjointe à la gouvernance des programmes cliniques au Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières de 2012 à 2015, et a également occupé des postes de gestion au Centre de santé et de services sociaux de Saint‑Jérôme et au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières.

Citation :

« Madame Landry se distingue par son leadership novateur, son aisance à communiquer et sa capacité à travailler en interdisciplinarité et avec les équipes médicales. Sa riche expérience et ses compétences en gestion, combinées à sa connaissance du réseau de la santé et des services sociaux et des enjeux régionaux, en font la personne désignée pour relever avec succès les défis qui l'attendent. J'en profite pour remercier monsieur Foisy pour l'important travail accompli. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

