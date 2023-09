Nomination de madame Pauline Marois à la présidence du conseil d'administration de la Fondation Forces AVENIR Tweet this

« Je suis vraiment fière d'accepter le poste de présidente du conseil d'administration de la Fondation Forces AVENIR. En collaboration avec le gouvernement et le secteur privé, nous serons appelés très bientôt à franchir une étape supplémentaire vers la consolidation et la pérennisation de l'organisation au profit de sa mission visant à reconnaître, honorer et promouvoir l'engagement étudiant. Je suis heureuse de constater qu'en 25 ans d'histoire du mouvement Forces AVENIR, tous les gouvernements qui ont dirigé le Québec ont chacun posé leur pierre, au moment opportun, pour édifier ce grand projet au profit de notre jeunesse, de l'éducation et plus largement de notre société. Cela dit, nous savons tous que l'éducation contribue significativement à forger l'avenir d'une société et à enrichir une nation. », a affirmé Mme Marois.

Le conseil d'administration remercie et félicite la présidente sortante, Mme Sophie Brochu, pour ses 11 années de dévouement et d'engagement envers la mission de Forces AVENIR, au profit de la jeunesse québécoise. Au cours de son mandat, Mme Brochu a grandement contribué à paver la voie de la pérennisation de notre mission, par la mise sur pied de la Fondation Forces AVENIR et la réalisation de la première grande campagne de financement dont l'objectif de 15 M$ a été atteint en décembre 2022.

« C'est avec beaucoup d'émotion et le cœur rempli de gratitude que je remercie la grande famille de Forces AVENIR de m'avoir donné la chance de cheminer à ses côtés pendant toutes ces années. Merci à toutes et à tous de vous être investis de cette affection pour l'organisation et sa mission. Vous avez aidé Forces AVENIR à contribuer à la construction d'un monde meilleur. Je remercie chaleureusement Mme Marois d'avoir accepté la position de présidente de la Fondation Forces AVENIR, tout en étant consciente des responsabilités qui accompagnent ce rôle », soutient Mme Brochu.

Madame Pauline Marois fut la première femme à occuper le poste de première ministre du Québec, de 2012 à 2014. Durant sa carrière politique de plus de 30 ans, elle a dirigé neuf ministères, devenant ainsi la parlementaire ayant occupé le plus de fonctions ministérielles dans l'histoire du Québec. Mme Marois demeure toujours présente et engagée dans la sphère publique québécoise, notamment dans la défense et la promotion de la langue française ainsi que de l'égalité entre les hommes et les femmes.

À propos

Forces AVENIR est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de reconnaitre, d'honorer et de promouvoir l'engagement étudiant, grâce à des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Actuellement, plus de 136 écoles secondaires, 36 cégeps et 18 universités participent aux programmes de reconnaissance mis de l'avant par Forces AVENIR.

SOURCE Forces Avenir

Renseignements: Source : Tiffany Gonçalves, Directrice des relations publiques et de presse, 438 507 3167, [email protected]