Nomination de madame Natalie Rosebush à titre de sous-ministre adjointe de la nouvelle Direction générale des aînés et des proches aidants

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, sont fières d'annoncer la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Natalie Rosebush en tant que sous-ministre adjointe à la nouvelle Direction générale des aînés et des proches aidants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette nomination entrera en vigueur le 30 septembre prochain.

Afin d'optimiser l'apport des expertises des équipes qui œuvraient jusqu'à maintenant au Secrétariat des aînés et celles qui travaillent sur les enjeux touchant les aînés et les proches aidants au sein des directions du MSSS, celles-ci seront dorénavant toutes regroupées sous la responsabilité de la nouvelle Direction générale des aînés et des proches aidants.

Détentrice d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique et d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval, madame Rosebush possède une riche expérience comme gestionnaire au sein du MSSS, où elle œuvre depuis une quinzaine d'années. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale adjointe des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés. Auparavant, elle a notamment agi à titre de directrice des jeunes et des familles et de directrice des affaires autochtones, ethnoculturelles et régions nordiques.

Les ministres McCann et Blais souhaitent remercier monsieur Christian Barrette pour le travail accompli au cours des dernières années à titre de sous-ministre adjoint au Secrétariat des aînés et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.

Citations :

« Je suis très heureuse que nous puissions accueillir madame Rosebush à ce titre. Bien connue et appréciée au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, elle possède indéniablement les compétences et l'expertise requises pour relever ce défi. Sa nomination à la tête de cette nouvelle direction qui vient d'être créée permettra de poursuivre la démarche que nous avons entamée et d'encore mieux répondre aux besoins et aux attentes de la population. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Les efforts de cette direction générale seront entièrement consacrés à l'amélioration des soins et des services offerts aux aînés, mais également à celui du soutien offert aux proches aidants au Québec. J'en suis très fière : nous travaillons sur plusieurs beaux et grands projets actuellement, qui contribueront à concrétiser nos engagements. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

