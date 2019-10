Nomination de madame Nadine Sabongui à titre de coordonnatrice des communications à la Direction des communications et des technologies de l'information du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Madame Sabongui évolue au sein des institutions collégiales depuis maintenant plus de vingt ans. Après quelques années comme conseillère en communication au Cégep Édouard-Montpetit, elle est arrivée au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en 2000 pour occuper les fonctions de conseillère en communication puis de directrice des communications et des affaires corporatives par intérim du mois de septembre 2011 à octobre 2012 . Depuis avril 2019, Madame Sabongui était directrice des communications par intérim au Cégep. Elle détient deux baccalauréats de l'Université du Québec à Montréal, un en sciences politiques et un en relations publiques. Elle a également des études de maîtrise en gestion de l'éducation de l'Université de Montréal. Sa grande expérience, notamment en communication institutionnelle, en recrutement étudiant, en relations publiques, en nouveaux médias, en rédaction stratégique fait de madame Sabongui un atout important pour le Cégep.

Dans son dossier de candidature, madame Sabongui mentionne qu'il s'agit pour elle d'un privilège de pouvoir faire partie du réseau collégial si fort de son capital humain et intellectuel. Elle dit avoir développé un réel sentiment d'appartenance à son milieu et affirme que le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est un collège d'envergure internationale, riche d'histoire et de savoir. Pour madame Sabongui, y poursuivre son cheminement professionnel demeure une grande réussite.

Elle a également mentionné que la saine gestion d'une équipe de travail reste primordiale. Une communication franche, ouverte et respectueuse permettra à chaque individu de contribuer pleinement à l'atteinte d'objectifs communs en plus de stimuler l'engagement et la créativité de l'équipe.

Le comité de sélection a reconnu les nombreuses compétences, les qualités personnelles, l'expertise et l'engouement pour le domaine des communications de madame Sabongui.

Nous la félicitons chaleureusement pour sa nomination et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Nathalie Beaudoin

Directrice générale

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Renseignements: Direction générale, 450 347-5301, poste 2277

