Nomination de madame Michèle de Guise à titre de présidente-directrice générale de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Michèle de Guise à titre de présidente-directrice générale (PDG) de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Madame de Guise entrera en fonction le 16 juin 2022.

Titulaire, notamment, d'un doctorat en médecine de l'Université de Montréal et de diplômes de spécialiste en cardiologie et en médecine interne, madame de Guise a travaillé à titre de cardiologue à l'Hôpital Notre-Dame, mais aussi au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) de 1993 à 2008. De 2006 à 2015, elle occupe différents postes de gestion clinique au CHUM, avant de passer à l'INESSS, où elle est successivement directrice des services de santé et de l'évaluation des technologies et vice-présidente scientifique, puis présidente-directrice générale par intérim, poste qu'elle occupe depuis quelques mois.

« Madame de Guise possède une feuille de route remarquable, d'abord en tant que médecin spécialiste, puis en tant que gestionnaire de haut niveau au sein du réseau, et connaît profondément les enjeux qui mobilisent les équipes de l'INESSS. Sa mobilisation dans les dossiers scientifiques et technologiques en fait une candidate de choix pour nous soutenir dans nos efforts pour transformer notre réseau de santé au cours des années à venir, et je suis ravi de pouvoir compter sur ses services et sa précieuse expertise. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

