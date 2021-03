Nomination de madame Maryse Poupart au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

QUÉBEC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de Maryse Poupart à titre de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Mme Poupart entrera en fonction le 5 avril 2021.

Titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École d'administration publique, Mme Poupart possède une expérience de plus de 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Au cours des six dernières années, elle a occupé les fonctions de directrice générale adjointe aux programmes de soutien, d'administration et de partenariats et de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Elle a auparavant occupé des postes de gestionnaire au sein de plusieurs établissements du réseau, notamment comme directrice des ressources humaines et du développement organisationnel au Centre de santé et de services sociaux du Haut-Richelieu-Rouville de 2013 à 2015 et de coordonnatrice à la gestion du personnel au Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon de 2006 à 2013.

Citation :

« Mme Poupart est une gestionnaire d'action, guidée par des valeurs humaines et reconnue pour sa capacité à travailler de concert avec l'ensemble des partenaires pour développer une offre de soins et de services de la plus grande qualité. Je suis persuadé qu'elle saura assurer le leadership nécessaire pour relever avec succès les défis qui l'attendent, dans la foulée de nos efforts afin de mettre en place des mesures qui permettront à l'ensemble des usagers de la région de Lanaudière de se sentir en confiance et en sécurité. Je tiens également à remercier Mme Caroline Barbir qui a assuré l'intérim au cours des derniers mois et qui a fait un travail remarquable. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

