Nomination de madame Marie-Pier Rivard à titre de directrice adjointe à la Direction des études - Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Madame Rivard est conseillère en services adaptés et responsable du Service d'adaptation scolaire au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2008. Elle est également chargée de cours au Département d'éducation et de formation spécialisée à l'UQAM depuis 2011. Auparavant, elle a occupé différents postes d'orthopédagogue et d'enseignante à la Commission scolaire des Patriotes. Son parcours professionnel a été l'occasion pour elle d'acquérir plusieurs compétences stratégiques en recherche et en supervision de personnel, essentielles pour occuper le poste de directrice adjointe à la Direction des études.