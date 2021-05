Nomination de madame Manon Asselin au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Manon Asselin à titre de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS). Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 21 juin prochain, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'École des hautes études commerciales et d'un diplôme de programme court de deuxième cycle en gestion de projet de l'Université du Québec en Outaouais, madame Asselin a occupé différentes fonctions de gestionnaire de santé au sein des Forces armées canadiennes, en tant qu'officier. En 2012, elle est d'ailleurs déployée en Afghanistan dans le cadre d'une mission de formation et de mentorat de l'OTAN, pendant un an. Elle occupe actuellement, et ce, depuis 2018, le poste de commandante du 4e Groupe des services de santé des Forces armées canadiennes.

Citation :

« Madame Asselin possède une longue feuille de route à titre d'administratrice des services de santé offerts par les Forces armées canadiennes. Elle connaît donc très bien les grands enjeux de santé actuels, en plus d'avoir de grandes compétences stratégiques en matière de gestion, ce qui représente un atout majeur pour le réseau dans un contexte qui évolue sans cesse. Je suis donc ravi que la population de la Côte-Nord puisse bénéficier de son expertise au cours des prochaines années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756