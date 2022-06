Nomination de madame Lucie Tremblay au poste de présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Lucie Tremblay à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Son mandat débutera le 1er octobre 2022, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en administration des services de santé de l'Université de Montréal, madame Tremblay possède une feuille de route impressionnante dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a cumulé de nombreuses expériences comme gestionnaire, entre autres à titre de directrice des soins infirmiers au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de directrice par intérim de la vaccination au sein de cet établissement. Auparavant, elle a notamment occupé la fonction de directrice des soins infirmiers et des services cliniques au Centre gériatrique Maimonides. Madame Tremblay a aussi été présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de 2012 à 2018.

« La riche expérience de madame Tremblay, à la fois comme gestionnaire mais également sur le terrain, sera un atout précieux au sein de l'équipe de direction du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Je la félicite pour cette nomination. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

