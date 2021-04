Nomination de madame Lise Verreault au poste de présidente-directrice générale par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Lise Verreault à titre de présidente-directrice générale (PDG) par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS). Madame Verreault vient remplacer, dès maintenant, monsieur Yves Masse dans cette fonction.

Madame Verreault aura pour mandat de mettre en place un plan visant à assurer le maintien des services dans la région dans le contexte des enjeux présents, notamment en ce qui concerne les infrastructures, la pénurie de main-d'œuvre et la pandémie, qui vient rendre la situation plus difficile.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Rimouski, d'un certificat en gestion des services de santé de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, madame Verreault possède une longue feuille de route en tant qu'administratrice, notamment au sein du réseau de la santé et des services sociaux, de 1996 à 2007. Elle passe ensuite du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux, où elle occupera divers postes de haute gestion, dont celui de sous-ministre, de 2013 à 2014, avant d'occuper des fonctions similaires dans d'autres ministères. Depuis 2016, elle est administratrice pour différentes sociétés.

« Madame Verreault, avec sa grande expérience des enjeux organisationnels dans le domaine de la santé, est la candidate tout indiquée pour occuper ce poste stratégique, le temps de résoudre certains enjeux de gestion au sein du CISSS. Je tiens également à saluer monsieur Masse pour sa contribution à l'établissement au cours des dernières années, notamment dans le cadre du projet du nouvel hôpital de Vaudreuil, un projet phare pour la région et les usagers du CISSS. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

