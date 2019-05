Nomination de madame Josée Filion au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Josée Filion à titre de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS). Le mandat de madame Filion entre en vigueur dès maintenant.

Titulaire d'une maîtrise en développement des organisations de l'Université Laval et d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Montréal, madame Filion possède une solide expérience de plus de 25 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Depuis décembre dernier, elle occupait la fonction de présidente-directrice générale adjointe du CISSS et était devenue PDG par intérim récemment à la suite du départ du PDG précédent.

Auparavant, elle a notamment œuvré au Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l'Île de 2005 à 2013, entre autres, à titre de directrice des services de santé physique durant trois ans. Après avoir été directrice des services de santé physique du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière de 2013 à 2015, elle est devenue directrice des soins infirmiers du CISSS en 2015.

Citation :

« Madame Filion a su démontrer, au cours de sa carrière mais particulièrement au cours des derniers mois, un courage de gestion, une grande capacité à mobiliser les équipes en place et une approche positive axée sur la recherche de solutions constructives et l'amélioration continue. Avec sa connaissance approfondie des enjeux régionaux, je suis persuadée qu'elle saura relever les défis qui sont propres à la région de l'Outaouais et contribuer ainsi à offrir les meilleurs soins et services possibles à la population. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789 ­