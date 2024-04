Nomination de madame Geneviève Biron : La santé mentale doit faire partie de l'ADN de Santé Québec

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - CAP santé mentale, qui regroupe 52 associations de familles et de proches qui soutiennent une personne ayant un trouble mental, tient à féliciter madame Geneviève Biron pour sa nomination comme présidente et cheffe de la direction de la nouvelle agence Santé Québec. CAP santé mentale espère que la nouvelle dirigeante fera preuve d'un leadership fort et demande à nouveau qu'un vice-président dédié entièrement à la santé mentale soit nommé dans l'équipe de direction.

Au Québec, comme une personne sur cinq vit avec un trouble de santé mentale, c'est toute la population qui en est affectée de près ou de loin. Et les demandes de soins ne cessent d'augmenter, année après année. Dans le contexte de la réorganisation du réseau, CAP santé mentale demande à la nouvelle dirigeante de Santé Québec d'envoyer un signal fort qu'elle fait de la santé mentale une priorité.

Pour améliorer l'efficacité et l'accès aux soins en santé mentale, il faut lui accorder la même importance qu'aux services sociaux et en santé physique. Un vice-président dédié à la santé mentale aurait la responsabilité de réunir tous les acteurs concernés en santé et services sociaux, du milieu communautaire, en sécurité publique, à la justice ainsi qu'en éducation. Ce vice-président, dont le travail serait axé exclusivement sur la santé mentale, aurait un meilleur pouls terrain pour planifier la réorganisation des soins et des services.

Citation :

« CAP santé mentale tient à féliciter madame Biron pour sa nomination et lui offre son entière collaboration. La santé mentale doit faire partie de l'ADN de Santé Québec et nous espérons que madame Biron posera des gestes concrets et novateurs pour améliorer l'accès aux soins et aux services en santé mentale. Le problème actuel, c'est que les enjeux de santé mentale sont sous-représentés et sous-estimés par rapport à l'ampleur des besoins des personnes touchées. Nous sommes la voix des familles qui réclament des changements aux pratiques actuelles », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général de CAP santé mentale.

À propos de CAP santé mentale

Actif depuis 1985, CAP santé mentale regroupe 52 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement les services suivants : information, entraide, services professionnels, formation, accompagnement et répit. Fort de son expertise unique au Québec, CAP santé mentale demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

SOURCE CAP santé mentale

Renseignements: Manon Dion, [email protected], 418 687-0474, Cellulaire : 418 559-3919