LAVAL, QC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCIL), Monsieur Daniel Leclair, a le plaisir d'annoncer la nomination de Madame Chantal Joyal à titre de présidente-directrice générale de la CCIL.

Crédit photo : Image au carré (Groupe CNW/CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LAVAL)

Madame Joyal arrive à la CCIL avec une expérience de près de 30 années comme cadre supérieur notamment dans des institutions financières, telles que la Banque Nationale, la Banque Laurentienne et la Banque TD, et à Laval Technopole. Elle connaît donc très bien la région lavalloise et elle a développé un vaste réseau d'affaires alors qu'elle assumait des fonctions liées aux services aux entreprises, au développement des affaires et à la gestion de comptes majeurs. Elle possède un MBA et s'est impliquée dans diverses associations notamment à l'Association des femmes en finance du Québec, au Club des petits déjeuners et à la Fondation Les Petits Rois.

L'arrivée de Madame Joyal s'arrime au déploiement des nouvelles orientations stratégiques de la CCIL. « La Chambre vient de terminer un exercice d'actualisation de sa planification stratégique et nous sommes convaincus que Madame Joyal contribuera de façon positive à l'atteinte de nos ambitieux objectifs, ainsi qu'à la mobilisation des gens d'affaires, confirmant ainsi la position de la Chambre comme leader en développement économique à Laval », de mentionner Daniel Leclair.

Madame Joyal est entrée en fonction hier, le 9 septembre.

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval

La Chambre de commerce et d'industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, rassemble les leaders d'affaires pour construire un avenir riche et durable. Elle s'assure que chaque entreprise membre puisse avoir le support dont elle a besoin pour rayonner dans son marché. Elle est le défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts de ses membres auprès des différentes instances et ce, depuis plus de 50 ans.

