Nomination de madame Caroline Roy au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Caroline Roy à titre de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS). Madame Roy entrera en fonction dès le 27 juin 2019.

Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires pour cadres de l'Université du Québec à Montréal et d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université de Montréal, madame Roy possède une expérience de 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Depuis décembre 2017, elle occupait la fonction de présidente-directrice générale adjointe du CISSS et était devenue PDG par intérim depuis avril dernier.

Elle a auparavant occupé d'autres postes comme gestionnaire au sein du CISSS, notamment à titre de directrice intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques de décembre 2016 à décembre 2017, simultanément à sa fonction de directrice des services multidisciplinaires de 2015 à 2017. Elle a également assumé, entre autres, différentes fonctions au Centre de santé et de services sociaux Les Eskers de l'Abitibi de 2009 à 2015, d'abord comme coordonnatrice des services professionnels et hospitaliers, puis directrice des ressources humaines et du développement organisationnel.

Citation :

« Avec sa longue feuille de route au sein du réseau de la santé et des services sociaux et comme gestionnaire, sa capacité d'analyse ainsi que sa connaissance approfondie des grands enjeux régionaux, madame Roy est la personne tout indiquée pour occuper ce poste important. Je suis sûre qu'elle saura assurer le leadership nécessaire afin de relever avec succès les défis qui l'attendent et contribuer ainsi à l'amélioration des soins et des services offerts aux usagers de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789 ­­