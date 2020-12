QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Caroline Barbir à titre de présidente-directrice générale par intérim (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière. Madame Barbir entrera en fonction le 3 décembre 2020.

Madame Barbir est détentrice d'un baccalauréat en biologie de l'Université McGill, d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal et de deux certificats universitaires en gouvernance de sociétés. Lors de son parcours professionnel, elle a cumulé de nombreuses années d'expérience de gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux, notamment à titre de directrice générale de plusieurs établissements, entre 1995 et 2012, dont le Centre hospitalier régional de Lanaudière et le Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher. De 2012 à 2015, elle dirige le Centre de santé et de services sociaux de Laval, avant de devenir, en 2015, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. En 2018, elle est nommée PDG du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine), poste qu'elle occupe actuellement. Il importe de souligner qu'elle continuera d'ailleurs à assumer son poste actuel en plus des nouvelles responsabilités qui lui sont confiées.

Monsieur Daniel Castonguay, actuel PDG du CISSS de Lanaudière, ira prêter main-forte aux équipes ministérielles pour différents mandats stratégiques liés à la pandémie à compter du 3 décembre prochain. Fort de sa vaste expérience dans le réseau, son premier mandat sera d'accompagner les équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de renforcer les efforts de préparation de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 à la grandeur du Québec. Il aura notamment comme mission de renforcer l'expertise terrain au travers de l'opérationnalisation de la campagne de vaccination de la COVID-19.

Citation :

« La feuille de route de madame Barbir est impressionnante et témoigne de sa grande expérience à titre de gestionnaire de haut niveau dans le domaine de la santé et des services sociaux. Je suis persuadé qu'avec sa connaissance approfondie des enjeux de notre réseau, son leadership éprouvé ainsi que ses qualités interpersonnelles, elle saura notamment rétablir la confiance avec les communautés autochtones et qu'elle saura mener à bien les grands dossiers de cet établissement, de concert avec son équipe et ses partenaires. Je tiens également à remercier monsieur Daniel Castonguay, qui a agi à titre de PDG depuis mars 2015. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Soulignons que le ministre de la Santé et des services sociaux a nommé madame Lise Verreault à titre d'observatrice ministérielle au CISSS de Lanaudière à la mi-novembre. En effet, madame Verreault s'est vu confier un mandat en raison de récents événements entourant le décès de madame Joyce Echaquan , des allégations formulées quant au suivi effectué par l'établissement à la suite des témoignages entendus dans le cadre de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec et de la situation qui prévaut dans la gestion de certaines éclosions de la COVID-19 sur le territoire du CISSS de Lanaudière.

Dans le cadre de son mandat, madame Verreault a interviewé 18 personnes, en personne ou par visioconférence, entre le 14 et le 30 novembre dernier.

Essentiellement, son mandat consistait à valider le maintien du lien de confiance de la direction avec les différents partenaires impliqués dans les derniers événements et si la gestion de ceux-ci avait été adéquate.

