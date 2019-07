GATINEAU, QC, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer la nomination de M. William Robertson au poste de directeur des affaires régionales et bureaux de circonscription de Papineau.

M. Robertson sera responsable, entre autres :

de la coordination et de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles;

de la coordination avec le cabinet du ministre;

de la planification des activités et de l'agenda du député en ce qui concerne les activités de circonscription;

des dossiers de la circonscription ainsi que du suivi des dossiers régionaux;

du programme de soutien à l'action bénévole;

des relations avec les élus municipaux, provinciaux et fédéraux de la région;

des relations avec les cabinets ministériels.

Citation

« C'est avec plaisir que nous accueillons M. Robertson au sein de notre équipe. Son expérience, son professionnalisme, sa vision, son enthousiasme et sa grande connaissance des enjeux régionaux seront de précieux atouts pour mener à bien plusieurs dossiers en cours et pour répondre aux besoins des citoyens de ma circonscription et de la région de l'Outaouais. Je suis très heureux de confier ces nouvelles fonctions à M. Robertson, un homme engagé et rassembleur, qui a toute ma confiance. Je tiens à lui souhaiter la meilleure des chances dans cette nouvelle aventure. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Isabelle Lewis, Directrice de cabinet adjointe, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 643-2181, isabelle.lewis@mfa.gouv.qc.ca