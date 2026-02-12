Nomination de M. Vincent Lemieux à titre de Co-président d'Annexair

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le président fondateur d'Annexair est heureux d'annoncer la nomination de M. Vincent Lemieux au poste de Co-président. Cette nomination s'inscrit dans un plan de relève planifié, visant à assurer la continuité de l'entreprise familiale tout en maintenant la progression incroyable réalisée depuis ses débuts.

Cette nomination est en vigueur dès aujourd'hui. Vincent prend sous sa responsabilité la direction, l'exécution, l'alignement organisationnel, la mobilisation des équipes, la culture, ainsi que les relations essentielles avec nos partenaires et parties prenantes.

François demeure toujours le Président d'Annexair, mais se concentrera davantage sur les projets d'innovation, le design de produits, le génie industriel et tous ses autres domaines de prédilection.

Vincent possède une formation universitaire en Administration des Affaires UQAM (ESG), en plus d'une attestation en Développement durable, un Mini-MBA de l'Université McGill, ainsi que des formations en Gestion de Projet, LEAN Green Belt, et Industrie 4.0 de l'UQTR. Depuis plus de sept ans dans l'entreprise, Vincent a évolué à travers plusieurs fonctions telles que Ventes, Marketing, RH, Service après-vente et de nombreux projets transversaux, ce qui lui donne une compréhension globale de l'organisation et également du marché et de la clientèle.

Cette transition père-fils permettra à François, arrivé à ses 64 bougies, de se retirer tranquillement et commencer à profiter de la vie un peu et de faire principalement ce qu'il aime le plus au quotidien. Cela dit, il restera très actif dans l'entreprise et continuera d'être présent au bureau chaque jour.

Vincent travaillera en équipe de très près avec M. Alain Veillette, vice-président exécutif. Ensemble ils apporteront une nouvelle énergie, un dynamisme explosif en plus de mobiliser l'ensemble du personnel afin de perpétuer ce beau success story qu'est l'histoire d'Annexair.

