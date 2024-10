Nomination de Lesley Hill à la tête de la Direction nationale de la protection de la jeunesse : Le Comité de suivi de la Commission spéciale pour les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) souhaite une nouvelle ère de collaboration

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le Comité de suivi de la CSDEPJ accueille avec beaucoup d'espoir la nomination de Mme Lesley Hill à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse. Le Comité souhaite que cette nomination marque un tournant dans la réalisation de ses travaux.

« Par le passé, il n'a pas vraiment été possible de travailler en collaboration avec les équipes de la Direction nationale de la protection de la jeunesse. Les échanges étaient difficiles et l'accessibilité aux informations pertinentes à nos travaux était restreinte. Nous pensons que cela pourra changer dorénavant et saluons le choix qu'a fait le ministre Carmant en nommant Mme Hill. Celle-ci connaît aussi bien le terrain que l'administration et porte des valeurs fortes de justice sociale, essentielles au travail de directrice nationale », précise Martine Desjardins, présidente du Comité de suivi de la CSDEPJ.

Alors que les scandales s'accumulent dans les services de protection de la jeunesse de différentes régions, les défis qui se dressent devant Mme Hill sont multiples et complexes. Au-delà de sa fine connaissance des solutions devant être mises en œuvre, la nouvelle directrice nationale devra pouvoir compter sur une augmentation substantielle des moyens mis à sa disposition et sur une grande liberté d'action dans la réussite de son importante mission.

« Il est rassurant de savoir que la nouvelle grande patronne de la DPJ est l'une des commissaires ayant siégé à la CSDEPJ. Mme Hill défend depuis toujours les principes de prévention visant à protéger les familles et les enfants des vulnérabilités psychosociales. Elle ne s'est jamais gênée pour dénoncer le manque d'importance accordée aux services sociaux. Nous lui offrons notre entière collaboration pour la suite des travaux entourant la réalisation des recommandations de la CSDEPJ», a ajouté Mme Desjardins.

Veuillez noter qu'aucune entrevue ne sera accordée

www.suivi-csdepj.com

SOURCE Comité de suivi de la CSDEPJ

Information : Josée Massicotte, T 514 388-0169, C 514 915 0511, [email protected]