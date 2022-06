Nomination de la Dre Michèle de Guise au poste de présidente-directrice générale de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aujourd'hui à la nomination de la Dre Michèle de Guise à titre de membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'INESSS. La Dre de Guise assumait cette fonction par intérim depuis le 11 janvier 2022.

Les membres du conseil d'administration ainsi que le personnel de l'Institut félicitent la Dre de Guise pour cette nomination amplement méritée et l'assurent de tout leur soutien dans la poursuite de la mission de l'INESSS. Leurs félicitations, ainsi que leurs remerciements pour son engagement à la tête de l'Institut au cours des dernières années, s'adressent également au Dr Luc Boileau, nommé sous-ministre adjoint et directeur national de santé publique.

« Le conseil d'administration se réjouit de la nomination de la Dre de Guise au poste de présidente-directrice générale de l'INESSS. Cette nomination vient consacrer le travail remarquable qu'elle a réalisé depuis son arrivée en 2015 en tant que directrice des services de santé et de l'évaluation des technologies. Nommée par la suite vice-présidente scientifique puis présidente-directrice générale par intérim en janvier 2022, la Dre de Guise détient l'expertise et les connaissances requises pour permettre à l'INESSS de poursuivre sa mission au bénéfice de la population du Québec ».

Rappelons que l'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l'Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public et élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal. Toutes les publications de l'Institut se trouvent sur le site Web : www.inesss.qc.ca.

