Nomination de Kevin Morin à titre de directeur général du CETEQ

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est heureux d'annoncer la nomination de Kevin Morin au poste de directeur général. Ayant occupé auparavant le poste de directeur des affaires publiques au CETEQ, il est devenu directeur général par intérim en juin 2022 à la suite du départ de Richard Mimeau.

Kevin Morin, nouveau directeur général du CETEQ (Groupe CNW/Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ))

Cumulant plus de 10 ans d'expérience à titre de conseiller politique, entre autres, au cabinet du ministre des Affaires municipales et au cabinet du ministre des Transports, il a aussi travaillé à la Fédération québécoise des municipalités où il fut responsable des dossiers sur l'environnement, les ressources naturelles et l'énergie. M. Morin est titulaire d'un diplôme de 2e cycle en administration publique à l'École nationale d'administration publique (ENAP).

« Dès son entrée en poste à titre de directeur général intérimaire, Kevin a rapidement impressionné les membres du conseil d'administration par sa vision et son leadership. De plus, grâce à sa rigueur et à ses connaissances sur les enjeux de notre écosystème, il devenait évident qu'il avait le profil et les compétences pour occuper ce rôle à long terme et mener à bien les nombreux chantiers sur lesquels travaille l'association. Il est une source d'inspiration pour la relève dans notre secteur », déclare Martin Dussault, coprésident du conseil d'administration du CETEQ.

« Le CETEQ est le porte-parole de l'expertise privée de l'économie verte au Québec et c'est pour moi un immense privilège de prendre officiellement la direction de cette association qui célèbrera ses 20 ans d'existence en 2023. J'aborde ce défi avec confiance, entouré d'une équipe talentueuse et d'un conseil d'administration engagé à soutenir ses membres et à faire connaître leurs initiatives dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques », ajoute Kevin Morin.

À propos du CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l'association patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l'économie verte québécoise. Ses membres œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l'assainissement de l'environnement et emploient, au Québec, plus de 55 000 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards de dollars.

Sa mission vise la promotion du développement durable et de l'expertise du secteur privé dans l'industrie de l'environnement. Il encourage également des standards de performance élevés et un contexte d'affaires concurrentiel propice à l'innovation et au développement de nouvelles technologies vertes. Pour plus d'informations : www.ceteq.quebec

