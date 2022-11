LONGUEUIL, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration des Éleveurs de porcs du Québec est fier d'annoncer la nomination de Keven Beauchemin comme directeur général des Éleveurs de porcs du Québec.

« Je suis très fier de procéder à cette nomination aujourd'hui. Keven est la personne toute désignée pour diriger l'équipe de la permanence des Éleveurs. Après 4 mois à assurer l'intérim, Keven a su mener à termes plusieurs projets, malgré les grands défis que vit la filière porcine. Le conseil d'administration est très satisfait de son travail. », a souligné le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval.

Détenteur du titre de comptable professionnel agréé (CPA) et d'une maitrise en administration des affaires (MBA), Keven est arrivé au sein des Éleveurs en 2019 comme directeur des finances et a ensuite occupé le poste de directeur général adjoint - administration et finances. Depuis le 6 juillet dernier, il occupait le poste de directeur général par intérim.

Bien ancré au sein de l'équipe et au fait des enjeux actuels, Keven poursuivra rapidement son travail pour mener à bien des dossiers importants comme la négociation de la convention de mise en marché des porcs, la planification stratégique des Éleveurs, la mise en marché ordonnée, équitable et efficace des porcs, la modernisation des fermes porcines et l'élaboration des stratégies d'amélioration du bilan environnemental.

